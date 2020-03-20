Кто раздул коронаужас, чтобы купировать другой

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

20 марта 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото с Youtube - канала "Зауглом"

Призрак коронавируса бродит по всему миру. И поскольку посмотреть на него нельзя, страшнее всего оказываются слухи. Во всем мире нагнетают истерию, а главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ рассказывает, что нам втюхивают в мозг перепуганные психованные комментаторы в виртуальном мире.

У Мантурова, как оказалось, сопливый нос. Министерство торговли на карантин, конечно, не закрывают. Правительство у нас, видимо, не заразное. И пока ниши люди паникуют, скупая крупу килограммами, в США скоро нечем будет подтираться. Итальянцы тем временем продолжат петь на балконах песни.

Мы же смотрим кадры главных аналитических передач с воплями о коронавирусе вместе с Углановым, думая о том, сколько еще устрашающих телесюжетов будет придумано для того, чтобы посеять панику среди населения.

Итак, когда же все беды минуют и случится ли это сразу после празднования 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина и голосования по поправкам в конституцию 22 апреля?

Говорят, что лучше печатного не скажешь. Можно пойти и купить в киоске новый номер… а можно подписаться на электронную версию «Аргументов недели» и газета станет для вас не только синонимом правды, но и двигателем прогресса. Даже накрываться и жечь огонь с её помощью не придется. http://bit.ly/argumenti

Кстати, нас можно и послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.