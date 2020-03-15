Как можно отказать космонавтке и кто бьет в бубен вокруг поправок в Конституцию

Аргументы Недели → #Зауглом

15 марта 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото с YouTube - канала «Зауглом»

На фоне краха рубля, коронавируса и мировой экономической войны всех против всех, россиян интересует еще один не менее важный вопрос: откажет ли Конституционный суд в обнулении президентского срока Путину? Главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ поговорил с экономистом и политологом Михаилом ДЕЛЯГИНЫМ о В.В. и роковом треугольнике деньги-Голикова-Медведев.

Если вы задаетесь вопросом, кто будет кряхтеть, отдуваясь за затеянные Путиным дела украинские, санкции американские и европейские, то вы обратились по адресу. И пока все размышляют о том, что бразды правления передадут то ли Медведеву, то ли кому еще, заставив решать ворох проблем насущных, а потом заберут власть обратно… в новом выпуске #ЗАУГЛОМ опять приоткрывают завесу и рассказывают, кто будет рад тому, что Владимир Владимирович останется президентом до конца дней своих.

Делягин, кстати, подарит вашему словарному запасу новый глагол «судьбанет» и выскажется о том, кто подставил бедолагу Карелина. В выпуске обсудят, почему же человек, в пятнадцатом году сказавший, что пенсионный возраст не поднимут, пока он будет президентом, нарушил собственное обещание?

Итак, от чего же на самом деле устал пашущий раб на галерах Путин, почему рядом с ним постоянно маячит Голикова и зачем на коронавирус валят, как на мертвого, все беды человеческие?

Говорят, что лучше печатного не скажешь. Можно пойти и купить в киоске новый номер… а можно подписаться на электронную версию «Аргументов недели» и газета станет для вас не только синонимом правды, но и двигателем прогресса. Даже накрываться и жечь огонь с её помощью не придется. http://bit.ly/argumenti

Кстати, нас можно и послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.