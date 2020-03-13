Кто довел Россию до такой беспомощности в мировой экономике, какой у нас не было никогда

Аргументы Недели → #Зауглом

13 марта 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото с YouTube - канала «Зауглом»

Рубль вновь рухнул и дефолт девяностых подобрался к Кремлю, как госпожа Голикова к спине В.В.П. И вопрос уже даже не в том, как посмели Саудиты покуситься на святое и отобрать у Путина драгоценную в прямом смысле нефтяную иглу, а в том, почему наша экономика все еще живет по правилам, установленным мировыми спекулянтами. Про удар ниже пояса для России и будущие отмазки правительства рассказал главред «АН» Андрей Угланов на своем канале YouTube-канале #ЗАУГЛОМ.

Когда у Саудовской Аравии поехала крыша из-за несогласия Путина сами знаете с чем, цены рухнули в один момент. Нечто подобное было в 1998 году, а реакция Центробанка потрясала. Они разрешили свободно вывозить из страны валюту, обваливая тем самым курс рубля. У нас во благо экономике сперли все, ну и, конечно, никого не наказали до сих пор. Нетрудно догадаться, какие мы услышим объяснения, когда ситуация повторится в наше время. Коронавирус, Китай и… точно. Саудиты. Обесценили, негодяи, нашу родную денежку, наш рублик милый-любимый-дорогой. Не правительство и путинские экономические советники обесценили, а все кроме них. Это все вообще-то точно, можете на слово поверить. Так чем же обернется для нас падение нефтяных цен? И с чем мы останемся, когда все умрут, если не со своей Набиуллинной, отрицательным или нулевым ростом реальной экономики, спорами вокруг Конституции и пресловутой Голиковой? И вообще кто до такого страну-то довел?

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