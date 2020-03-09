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Перекроют ли турки Босфор и кто получит свиной хрящик от обновленной конституции

Перекроют ли турки Босфор и кто получит свиной хрящик от обновленной конституции

, 23:39 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Перекроют ли турки Босфор и кто получит свиной хрящик от обновленной конституции
фото с Youtube - канала "Зауглом"

Нагнавший страх на весь мир китайских гомункулус оказался боевым инфекционным вирусом. Главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ поговорил об этом с экс-начальником главного управления Министерства обороны по военному сотрудничеству генералом ИВАШОВЫМ. В выпуске обсуждаются причины мировой истерики и последствия тупости наших чиновников.

Пока весь мир паникует из-за коронавируса и думает, где прятаться и в каких количествах скупать спички и консервы, Андрей Угланов и Леонид Ивашов говорят о том, откуда эти проблемы глобальные и общечеловеческие взялись. В наше время ни одной бесконфликтной сферы не осталось, и впервые в истории мы подошли к такому масштабному кризису, которого не было ранее никогда. Техносфера и биосфера разругались, а все остальное «острое» и «горячее» – уже следствие.

Кстати, о горячем. Всё, чего мы достигли в Сирии сегодня, обнулилось. Когда-то мы вошли туда по приглашению, чтобы защищать их небо и уничтожать террористов, но суверенитет обеспечить не смогли. Теперь турки обещают перекрыть нам Босфор. На осуществление этого у них нет прав, но, если бы их это волновало..! В любом случае ясность Угланов и Ивашов внесут, а ещё мы узнаем, что выпросил у Путина турецкий президент Эрдоган.

На другие вопросы ответы тоже появятся. Узнаем, например, зачем Лукашенко проводит военные учения с британскими морпехами на границе с Россией и почему председатель ЦИК Элла Памфилова сравнила путинские поправки в конституцию с комплексным обедом, в котором кому-то достанется винегрет, а кому-то свиной хрящик или борщ.

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Кстати, нас можно и послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.

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