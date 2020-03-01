Андрей Разин: Первый канал никто не мочит, потому что он нужен власти

//#Зауглом

1 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Ровно 25 лет назад убили Владислава Листьева – легендарного журналиста и первого гендира ОРТ. Всего зачистили двух генеральных Останкино, а сегодня Первого канала: Листьев и Слабынько (почерк подозрительно похож). Андрей Разин хотел освоить 28 млн долларов рекламных денег вместе с телеведущим, которого через некоторое время застрелили. За что и почему?

25 лет назад Листьев перекрыл рекламу, потому что группа мошенников контролировала практически 50% денег, которые поступают на Первый канал. До его убийства оставалось несколько дней и, к слову, он был предупрежден. «Тебя застрелят как бабочку, – говорили ему, – как только дело коснется больших денег». Он не испугался. Говорил, мол, «все в войнушку играете, никто меня стрелять не будет». Ошибся.

Абсолютно также умер через какое-то время журналист Олег Слабынько. Почему его никто в наше время не вспоминает расскажем.

Главная тема, тем не менее: кто убил Листьева? Березовский или бандиты? Почему телеведущий вышел из-под контроля и не слушал чужих предупреждений? Зачем Слабынько пошел по его стопам? Ответы на все вопросы найдете в новом ролике на канале #ЗАУГЛОМ. Узнаете и о главном:

Кто кошмарил Лисовского и почему не трогали Лесина (который отвечал за всю предвыборную кампанию Ельцина, чей рейтинг тогда был 5%) и как это связано? Действительно ли Первый канал банкрот и платит сам себе?

Андрей Угланов вместе с Андреем Разиным объяснили: «Первый» – помойка, где выступают рожи, на которые противно смотреть и рассказали, как жажда наживы попирает все человеческие законы.

А если хотите показать огромную фигу тем, кто сделал из газет подстилку для нарезания колбасы, подписывайтесь на электронную версию «Аргументов недели». Нас читают от корки до корки и передают друзьям. http://bit.ly/argumenti

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