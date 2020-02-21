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//#Зауглом

Зачем нищий народ считает деньги в чиновничьих карманах и кто зарабатывает больше Путина?

, 22:52 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Зачем нищий народ считает деньги в чиновничьих карманах и кто зарабатывает больше Путина?
Фото с YouTube-канала #Зауглом

«Как мне жить на 10800 рублей?», – спросила питерская учительница у президента страны, а тот хоть и занервничал, но не растерялся. Тяжело вам, говорит, я больше получаю, но у некоторых-то зарплата повыше моей. Главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ узнал, сколько получает Путин и что это за люди, которые зашибают больше него.

Уже давно думаем, мол, когда же наш президент откроет очи светлые по-настоящему и испепелит взглядом зажравшихся сытых негодяев, из-за которых женщины в Питере режут господину президенту правду-матку, заставляя переживать.

В любом из случаев, считать деньги в чужих карманах, может быть, очень грешно (особенно в чиновничьих), но если все эти деньги очень похожи на государственные, присвоенные потенциальными фигурантами уголовных дел, то грешно ли на самом деле? Присваивают ведь «по понятиям», как говорят известно в каких кругах, а не по справедливости. Это у нас ситуация постоянная, а скоро мировой экономический кризис, под шумок которого жирные коты будут снова требовать многомиллиардную помощь от государства.

Что же, попробуем разобраться в происходящем вместе с Андреем Углановым. Глядишь, выясним, кто сколько бабла рубит и за какие такие заслуги.

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