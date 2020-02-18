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//#Зауглом

Как Арановский пнул под зад Советский Союз

, 20:37 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Как Арановский пнул под зад Советский Союз
фото Youtube-канала #Зауглом

В новом выпуске #ЗАУГЛОМ главный редактор «АН» Андрей Угланов рассказывает о том, как в Конституционном суде отреклись от СССР. Случай клинический, уверен он, требуется доктор.

Так как в Питере решили обнулить ХХ век, единственный вопрос остается в том, что же делать миллионам российских граждан, считающих своей родиной Советский Союз.

Объясняем подробнее: судья Конституционного суда РФ Константин Арановский завил в «Особом мнении», мол, Россия – жертва СССР и не должна считаться правопреемницей террористических деяний советской власти. Вину за репрессии возлагает на КПСС и КГБ, а Советский Союз наделяет буквально демоническими качествами.

Сказал об этом, к слову, в период, когда правительство Медведева и вся властная вертикаль довели нас до черты, за которой бедность стала привычной для большинства населения. Немудрено, что в народе все растет ностальгия по прошлому. А Арановский теперь, сделав политическое заявление, становится не слугой закона, а орудием в руках одной из сторон политического противостояния.

– Зачем же судья показал средний палец советскому человеку и почему не сказал о жлобстве московский властей?

– Станет ли этот «казус были» предлогом очередной гражданской войне?

– Почему в нашей стране судья может купить липовый диплом и безнаказанно ломать судьбы десяткам и сотням граждан (как это было в Краснодарском крае)?

– Зачем все-таки судья Арановский отказал в существовании целой стране?

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