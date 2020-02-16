Юрий Поляков о бесстыдстве власти, мизерных льготах и гниющих в тюрьме невиновных

//#Зауглом

16 февраля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото Youtube-канала #Зауглом

В нашей стране справедливость и здравый смысл, кажется, скоро навсегда канут в Лету. Пытаясь найти причины и следствия, главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ побеседовал с писателем и драматургом Юрием Поляковым. Обсудят партию Прилепина-Охлобыстина, издевательства над Героями России и многое другое.

«Сегодняшняя номенклатура отличается от той, которая была при советской власти только тем, что она не подсудна, даже если про это говорит общество, и даже если их ловят за руку на воровстве», – утверждает в новом выпуске Юрий Поляков, поражаясь вместе с Андреем Углановым бесстыдству властей, с которым мы иногда сталкиваемся.

– Почему кто-то может убить гея и выйти на свободу из зала суда, а кто-то ни за что получает 18 лет и гниет на зоне?

– Как классические и овеянные многолетней славой московские театры попадают в руки прохвостов, сочувствующих кровавому мяснику Степану Бандере и ненавидящих Путина?

– Почему сотрудница камчатского телевидения чуть не рехнулась, прочитав о новых надбавках ко льготам для Героев России и неимущих аж в 137 рублей только на курортное лечение?

– И в конце концов, все это издевательство кого над кем?

Ответы на все эти вопросы и даже больше – в ролике. О том, чем же займется партия Захара Прилепина и Ивана Охлобыстина (и на чьи денюжки) – там же. Кстати, еще и поразмышляем вместе с Углановым и Поляковым над тем, сколько можно смотреть на бандитские рожи, которые называются «олигархами». Итог, конечно, не совсем утешительный (как решение проблемы в стране), потому что Путин нынешнюю номенклатуру может напугать только тем, что «повесит их на кремлевских елях», но над стихотворением про Стивена Сигала, который «всем за правду в морду даст» посмеетесь.

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