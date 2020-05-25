Какие страны замечены на войне в Ливии

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25 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В ливийском конфликте в том или ином виде принимают участие сразу несколько стран. «Аргументы недели» публикуют их список с пояснениями, где они «засветились».

Формально в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) сражается в Правительством национального согласия (ПНС).

Конфликт носит внутренний характер только в публичных заявлениях. В том или ином виде там замешаны интересы нескольких стран. Скрытые участников либо фигурировали в публичных заявлениях официальных лиц. Либо они прокалывались. Ниже список всех государств и одного альянса, которые всплывали в том или ином контексте в ливийском конфликте.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

НАТО

Несколько дней назад глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвонился с лидером ПНС Фаизом Аль-Сарраджем. Поводом для этого стала ситуация в Ливии.

Пару дней назад радары засекли перелет американского частного самолета в Ливию. Он вылетел с Мальты и приземлился в Мисурате. Причастность американских властей к конфликту это не доказывает. Но американские интересы там определенно присутствуют.

Турция

Известно, что эта страна поддерживает Правительство национального согласия (ПНС). Ливийские СМИ сообщали об успешном использовании беспилотников «Байрактар» турецкого производства. Сейчас в Турции развернулся скандал. С подачи одного из депутатов местные СМИ сообщили о засекреченных похоронах турецких спецназовцах. Они погибли в Ливии.

Помимо этого, военные транспортные самолеты регулярно совершают полеты в Ливию. Они приземляются на аэродромах, подконтрольных ПНС.

Кения

В каких-либо заявлениях либо скандалах, связанных с Ливией Кения, пока, особо не фигурировала. Единственным исключением стали полеты тактического транспортного самолета C-27J Spartan с регистрационным номером 222. Он принадлежит ВВС Кении. Кенийская армия получила «транспортник» в феврале.

В последние дни радары начали засекать перелет упомянутого самолета по маршруту Стамбул — Мисурата. Как правило, они совершаются ночью. Место прилета засекречивается. Оно становится известным только в результате отслеживания самолета на протяжении всего полета. В Мисурате кенийский «транспортник» стоит 1 — 2 часа, потом отправляется обратно в Стамбул.

ЛИВИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ

Египет

Эту страну упоминал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам дипломата, Египет выступает на стороне ЛНА.

Франция

Как и Египет, Франция фигурировала в заялении главы МИД Турции. По его словам, французы также поддерживают силы ЛНА.

Несколько дней назад радары засекли перелет самолета из Туниса в Ливию. Он приземлился в Бенгази. Этот город находится под контролем ЛНА. Доподлинно не известно, но по некоторым данным, Франция осуществляет переброску бойцов Иностранного легиона в том числе через Тунис.

ОАЭ

Объединенным Арабским Эмиратам Мевлют Чавушоглу уделил особое внимание. Эта страна была обвинена в попытках дестабилизировать ситуацию в Ливии. Согласно заявлению главного турецкого дипломата, арабские военные были замечены в попытках атаковать турецких военных.

Радары засекли полет самолетов из ОАЭ. Это был Gulfstream G450. Приземлился он на аэророме города Тобрук. К слову на том же аэродроме приземлялся аналогичный самолет из Иордании. По некоторым данным, Иордания тесно связана с ОАЭ.