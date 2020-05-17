Турция готовится к атаке в Ливии?

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17 мая 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: flightradar24

скриншот маршрута борта 5A-POL во время вылета из Ливии

Самолет министерства внутренних дел Ливии вылетел из аэропорта Мисурата. Место прибытия борт не заявил. Однако есть доказательства, что приземлится он в Стамбуле.

Радары засекли вылет борта 5A-POL. Он присвоен самолету Ил-76ТД, который принадлежит МВД Ливии.

Место прибытия рейса не заявлено. Однако в последнее время самолет активно летает в Турцию. Аэропорт Стамбула ежедневно регистрирует его вылет. С 12 мая борт каждый день вылетает оттуда в районе 12 — 13 часов.

Помимо Турции самолет совершает в день еще по 1 — 2 рейса. При этом его маршрут не заявляется. Скорее всего, он приземляется в одном и том же городе. Потому что вылет оттуда осуществляется примерно в одно и то же время. Это происходит в период с 15:45 до 16:07.

Впрочем, эти промежуточные "вылеты" могут говорить о том, что капитан отключает системы слежения во время полета, а потом включает их. Такая частота вылетов и засекреченность маршрутов может говорить о переброске грузов военного назначения. Судя по всему, они доставляются из Турции.

В Ливии сейчас идет гражданская война. В регионе активно играет свою игру Запад. Туда лезет НАТО. Кроме того, известно об интересах Турции, Франции, Египта и ОАЭ.