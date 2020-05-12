Турция пригрозила Арабским Эмиратам

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12 мая 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Мевлют Чавушоглу на фото Globallookpress.com/ Tobias Hase

В случае эскалации конфликта в Ливии, Турция за себя не отвечает. Такую угрозу адресовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в сторону Арабских Эмиратов.

Турция нарастила свое военное присутствие в Ливии. Войска Анкары остановились в ливийской столице, городе Триполи. В этой стране идет противостояние Триполи с генералом Халифом Хафтаром.

«Особо отличились в поддержке Хафтара три страны: ОАЭ, Египет и Франция», — заявил глава турецкого МИД: «При этом каждое из государств имеет свои виды на Ливию. К примеру, Абу-Даби и ряд других столиц, пытаются надолго дестабилизировать ситуацию в Ливии, разделить эту страну, ввергнуть в полосу хаоса. ВС ОАЭ пытаются атаковать турецких военных. Однако мы предупредили четко предупредили их, чтобы они знали меру своим действиям. Именно ОАЭ повинны в сумятице в Ливии. Эта же страна разрушила Йемен, где ОАЭ не позволяют распределять гуманитарную помощь из Турции».

Если перефразировать заявление Мевлюта Чавушоглу, получается, в Ливии орудуют Франция, Египет и ОАЭ. Если турецкие базы будут атакованы, то турки нанесут удар по военным Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, то есть, не важно, кто нападет на турецких военных, ответный удар получат, все равно, арабы.

А если говорить серьезно, то судя по заявлениям Мевлюта Чавушоглу, официальная Анкара что-то почувствовала в Ливии. Возможно, для турецких военных запахло жареным. К слову, в противостоянии с Россией Анкара метала громы с молниями в адрес Кремля и чуть не грозила войной. А тут звучат примирительные нотки, в которых можно угадать протянутую для переговоров руку.