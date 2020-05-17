После фильма «Шугалей» НАТО лезет в Ливию?

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17 мая 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвонился с лидером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Аль-Саррадж. Об этом сообщили ливийские СМИ. В России был показан фильм «Шугалей» и уже поползли слухи о связи ленты с этим звонком.

Официальным поводом для переговоров стала ситуация в Ливии. Главы НАТО и ПНС обсудили боестолкновения, которые происходят в ливийской столице, городе Триполи.

«Стороны обсудили серьезность ситуации с безопасностью, влияния этого на стабильность всего региона, а также на то, что это может привести к возникновению очагов терроризма, хаоса и распространения оружия», — сообщила пресс-служба ПНС.

В ливийском информационном пространстве проскочила версия связи звонка с фильмом «Шугалей». Премьера картины состоялась 1 мая. В картине рассказывается о судьбе российского социолога Максима Шугалея и его коллеги. Они были схвачены в Триполи и сейчас находятся в плену. По слухам, ливийские аналитики связывают фильм с возможной эскалацией конфликта, в ходе которой социолог будет освобожден.

В Ливии продолжается конфликт. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в конфликте присутствуют интересы Франции, Египта и ОАЭ. Турецкий дипломат предупредил, что если еще будет нападение, то арабы точно получат. С чьей стороны может произойти нападение, Чавушоглу не уточнил, поэтому возникло ощущение, что арабы получат в любом случае, кто бы ни осуществил заявленную атаку.