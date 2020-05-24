Военный транспортник ВВС Кении снова летит в Ливию?

Тактический транспортный самолет кенийской армии вылетел из Стамбула. Судя по всему, он направляется в Ливию.
Из Стамбула вылетел C-27J Spartan. Его регистрационный номер 222. Он принадлежит ВВС Кении. Борт засекли радары.
Регистрационный номер 222 был присвоен одному из двух транспортников C-27J. Они были поставлены в Кению в феврале нынешнего года. У второго номер 224.
Борт номер 222 был замечен радарами накануне. Он точно так же вылетел из Стамбула, а приземлился в аэропорту Мисураты. Этот город находится под контролем Партии народного согласия. Эту сторону конфликта поддерживает Турция.
Кения раньше не была замечена в качестве участника гражданской войны в Ливии. Известно было лишь об интересах Турции, Франции, Египта и ОАЭ.
Второй за дня полет военного кенийского борта, примерно в одно и то же время, может говорить о том, что кенийские власти решили поддержать ПНС.
Пока еще борт номер 222 находится в воздухе. С вероятностью 80 процентов можно предположить, что приземлится кенийский военный транспортник в той же Мисурате. Если события будут разворачиваться так же, как вчера, то самолет на аэродроме пробудет около часа, а потом вылетит обратно в Стамбул.
Такое поведение может говорить о том, что самолет задействован в переброске грузов военного назначения в Ливию.