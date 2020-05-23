Следом за американским чартером в Ливию прибыл самолет ВВС Кении

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23 мая 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скрнишот маршрута тактического транспортника ВВС Кении

На аэродором в Мисурате приземлился тактический военно-транспортный самолет. Это не показалось бы странным, если бы самолет не принадлежал ВВС Кении. И прибыл он следом за американским чартером.

Радары засекли прилет в Ливию транспортника C-27J Spartan. Этот тактический военно-транспортный самолёт зарегистрирован под номером 222. Он принадлежит ВВС Кении.

Борт вылетел из Стамбула около 9 вечера по московскому времени. В Мисурату он прибыл спустя полчаса после того, как туда же приземлился частный самолет, зарегистрированный в Соединенных Штатах.

В Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) сражается с войсками Правительства национального согласия (ПНС). А некоторое время назад ситуация в Ливии обострилась.

Среди участников конфликта фигурируют несколько стран. ПНС поддерживает НАТО и отдельно Турция. ЛНА нашла поддержку у Франции, Египта и ОАЭ.

Как игрок на одной из сторон конфликта, Кения пока еще не фигурировала. Если прибытие самолета кенийских ВВС может стать косвенным подтверждением этого, то эта африканская сторона, возможно, решила поддержать ПНС. Потому что борт 222 вылетел из Стамбула. Да и прибыл он подозрительно одновременно с американским чартером в один и тот же аэропорт.

СКРИНШОТ МОМЕНТА ПОСАДКИ КЕНИЙСКОГО БОРТА В ЛИВИИ