В Ливию прибыл американский чартер

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23 мая 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот посадки американского чартера с радаров

В аэропорту ливийского города Мисурата прибыл американский частный самолет. Его полет зафиксировали радары.

В Мисурату американский чартер прибыл с Мальты. Он зарегистрирован под номером N209BB. Фигурирует также под номером 5AMIS.

Согласно публичным данным, эти данные присвоены самолету Beech B300 Super King Air 350. Он находится в частном владении. В открытых источниках маршруты 5AMIS не обнародованы.

В Ливии сейчас идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) сражается с войсками Правительства национального согласия (ПНС). Мисурата находится на территории, подконтрольной ПНС.

Так или иначе, но полеты в Ливию, преимущественно, связаны с нынешней ситуацией. Мало того, они опасны. Самолеты могут быть сбиты. Поэтому к ним пристальное внимание.