В Ливии заявили о вытеснении Хафтара

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22 мая 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Анадолу

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Ливийскую национальную армию давят в Ливии. С таким сообщением выступило противоборствующая Хафтару сторона — Правительство национального согласия. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Подразделения Ливийской национальной армии покидают позиции на юге Триполи. По сообщению агентства Анадолу окопы брошены сразу в двух районах.

«Формирования, возглавляемые Халифой Хафтаром, покидают занимаемые позиции в районах Селахаддин и аль-Мешру»,— сообщило агентство Анадолу.

Судя по последним сообщениям, в Ливии происходит эскалация конфликта. Там идет гражданская война. ЛНА противостоит ПНС. Поддержку армии Халифы Хафтара приписывают России. С другой стороны, (со стороны ПНС) стоит Турция.

В реальности про участие России достоверно не известно. Публично заявлялось только о трех игроках на стороне Халифы Хафтара: Франции, Египта и ОАЭ.