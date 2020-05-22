Ливийского союзника России на Западе «повесили на волосок»

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22 мая 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: bloomberg

фото: pixabay.com

Ситуация в Ливии стала информационным поводом для агентства Bloomberg. Там процитировали эксперта Вольфрама Лахера. Он работает в немецком ислледовательском центре и уверен, что лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар попал в тяжелую ситуацию.

Халифа Хафтар считается, пользуется поддержкой России. И сейчас его положение, по мнению немецкого эксперта, не просто шаткое. Якобы для него едва ли не настали последние политические дни.

«Он висит на волоске»,— заявил Вольфрам Лахер, оценивая положение лидера ЛНА.

Немецкий эксперт заявил, что основными игроками в Ливии стали Россия и Турция. Возможно, это и так. Но о российских интересах доказательно никто не заявлял.

Даже официальная Анкара, которая уже не скрывает своих интересов в Ливии, не вспомнила про Россию, перечисляя те страны, которые отстаивают свои интересы в ливийском конфликте. Среди государств были названы Египет, Франция и ОАЭ.

Сейчас в Ливии разворачиваются серьезные события. Турция пригрозила Объединенным Арабским Эмиратам и приготовилась к атаке. А командующий ВВС армии Хафтара предупредил о грядущей авиабомбардировке.