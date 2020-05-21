В Ливии может начаться воздушная бомбардировка

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21 мая 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: afrigatenews

фото: pixabay.com

В Ливии может начаться масштабная воздушная операция. Об этом заявил командующий ВВС ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр аль-Джаруши. Его слова процитировало агентство Afrigatenews. В них была упомянута Турция.

Командующий ВВС ЛНА на эмоции не скупился. Он анонсировал крупнейшую операцию.

«В ближайшее время вы станете свидетелями крупнейшей воздушной кампании в истории Ливии», — процитировало агентство Afrigatenews военачальника: «Предстоящие часы станут крайне мучительными для безумца и его сторонников. Все объекты и интересы Турции во всех оккупированных [ливийских] городах являются законной мишенью для самолетов ливийской армии».

В Триполи уже мобилизованы подразделения. Противники ЛНА обратились в адрес Турции. Официальную Анкару просят о помощи.

Эти угрозы воздушной атаки стали ответом на предыдущую политическую тираду турецких властей, которая была обращена в адрес ОАЭ.