Радары засекли переброску французского иностранного легиона в Ливию?

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: flightradar24.com

скриншот интернет-сканера полетов с маршрутом борта 5A-FLG

В небе над Ливией замечен борт номер 5A-FLG. Он вылетел из Туниса. На территории Ливии сейчас идет война. И это единственный самолет, который направляется в эту страну. Не исключено, что этим рейсом туда вылетели бойцы французского иностранного легиона на ротацию.

Самолет вылетел в 14:55 из Туниса. Он взял в курс в сторону Бенгази. Посадка планировалась в 17:33.

Сейчас в Ливии в полном разгаре боевые действия. Там продолжается достаточно сложный конфликт, который перерос в вооруженное противостояние.

Из-за боевых действий самолеты в Ливию практически не летают. Поэтому единственный борт, который появился в небе над Ливией, стал неординарным событием.

На территории Ливии смешались интересы сразу нескольких государств. В их число входят Турция, Франция и Объединенные Арабские Эмираты. Их упоминал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, рассказывая о происходящем в регионе. Интересы Анкары завязаны на противостоянии с генералом Хафтаром, который является лидером одной из сторон ливийского конфликта.

«Особо отличились в поддержке Хафтара три страны: ОАЭ, Египет и Франция», — заявил глава турецкого МИД.: «При этом каждое из государств имеет свои виды на Ливию».

По имеющейся информации, через Тунис происходит переброска французского спецназа. По этому маршруту Франция перебрасывает бойцов иностранного легиона. Это происходит во время ротации, либо усиления группировки.

Пока готовилась эта публикация, произошло еще одно событие. Борт 5A-FLG исчез с радара. Возможно, пилоты в целях безопасности на подлете к Бенгази отключили системы слежения. Но не исключено, что самолет был сбит.