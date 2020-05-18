Радары засекли переброску военных из ОАЭ в Ливию?

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18 мая 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот полета засекреченного борта из ОАЭ

В Ливии приземлился засекреченный борт из Объединенных Арабских Эмиратов. Его маршрут засекли онлайн-радары, которые отслеживают авиарейсы всего мира.

Таинственный самолет привлек к себе внимание двумя нюансами. Во-первых, он направлялся в сторону Ливии. Во-вторых, у него не были заявлены ни начальная, ни конечная точка маршрута. Все данные, которые стали известны: предположительно в Ливию летит Gulfstream G450.

Незаявленная в бортовом ресурсе точка взлета борта стала известной после знакомства с полным маршрутом самолета. Начальной точкой рейса стали окрестности аэропорта Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

Местом посадки борта стал аэропорт ливийского города Тобрук. Именно в этой точке Gulfstream G450 пропал с радаров и больше не появлялся.

Ситуация достаточно нестандартная. Обычно самолеты регистрируют точки взлета и вылета. Засекреченность маршрута может говорить о военных целях полета. Сейчас в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) сражается с войсками Правительства национального согласия (ПНС).

В регионе замешаны интересы Франции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, когда грозил ОАЭ. Кроме того, в регион лезет НАТО.