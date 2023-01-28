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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Тренд на Чебурашку добрался до Петербурга

, 19:54

Тренд на Чебурашку добрался до Петербурга
Фото: souzmult

Петербургские компании намерены получить лицензию на производство продукции с изображением «Чебурашки».

После выхода фильма «Чебурашка» в начале января некоторые компании Санкт-Петербурга изъявили желание получить лицензию на производство продукции с изображением ушастого зверька. Об этом сообщают местные СМИ.

После 1 января популярность Чебурашки резко взлетела. Герой советских мультфильмов снова приобрел широкую известность. В связи с этим различные компании начали приобретать права на разработку игрушек, продуктов питания, канцелярии и одежды с его изображением.

Не остались в стороне и производители из Санкт-Петербурга. Пока что название компаний не сообщается, так как процесс переговоров ещё не окончен. Однако известно, что они специализируются на выпуске игрушек, продуктов питания и канцелярии.

В «Доме книги» Санкт-Петербурга сообщили, что после выхода фильма книги Успенского о крокодиле Гене и его друге Чебурашке стали покупать гораздо чаще.

Не обошлось без контрафактной продукции с изображением персонажа. Она уже заполонила маркетплейсы. Студия «Союзмультфильм» уже припугнула «пиратов». Ресурсы призывают убрать из продажи данный товар, так как им грозит серьёзное разбирательство за использование Чебурашки без покупки лицензии.

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