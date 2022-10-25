Теперь в ГИБДД искусственный интеллект списывает штрафы автоматически

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2022, 14:23 Константин Куликов,

Как штрафы взыскивали «раньше»? Всё делали вручную. Закон отводит водителю 60 дней на уплату штрафа. Если просрочить платёж, ГИБДД передаст данные о нарушении в ФССП. Там должны возбудить исполнительное производство, чтобы взыскать неоплаченный штраф. Это значит, что пристав сам изучает постановление о нарушении, проверяет, действительно ли штраф не уплачен, а уже затем начинает процедуру взыскания. Чтобы прекратить исполнительное производство, сотрудник ФССП должен точно так же проверить вручную, поступили ли деньги от неплательщика. Взыскать средства с банковского счёта гражданина пристав мог лишь в случае, если сумма долга перевалила за 30 тысяч рублей.

20 мая 2021 год, Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов долгов по штрафам - автоматически списывать деньги с банковского счета при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.

"Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов", - сказал в четверг на Петербургском международном юридическом форуме замглавы ведомства Евгений Забарчук.

21 декабря 2021 год, как сообщает Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации), подписан Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" внесено ряд изменений.

6 июня 2022 год, закон вступил в силу и судебные приставы начали взыскивать в автоматическом режиме долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения. В целом новые нормы разрешают судебным приставам подключать системы искусственного интеллекта к взысканию долгов. Некоторые решения теперь будут приниматься автоматически специальными программами. Например, автоматика сможет вычеркивать человека из списка невыездных или запускать процедуру взыскания долгов по просроченным штрафам ГАИ. Робот начнет сам выявлять неплательщиков административных штрафов, в том числе водителей-нарушителей, и заводить дела. И он же - искусственный интеллект - найдет счета штрафников в банках. Как только пройдет срок оплаты штрафа, искусственный интеллект начнет процедуру взыскания. Из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах сразу же уйдет сигнал роботам-приставам о том, что появился неоплаченный водительский должок. Искусственный интеллект сразу же возбудит исполнительное производство. Процедура предполагает, что водителя после этого должны уведомить и дать время на погашение долга. Да, ему придется оплатить штраф полностью, а не половину. Кроме того, есть вероятность, что уведомление по каким-то причинам не дойдет, а робот научен также искать и банковские счета. Так что водитель может узнать обо всем лишь тогда, когда с него спишут деньги: сумму штрафа плюс исполнительский сбор.

Могут ли автоматически списать деньги, которые нельзя взыскивать за долги? Нет. Точно так же, как и сейчас, некоторые финансовые поступления россиян защищены от списания законом. В основном это социальные выплаты: пособия семьям с детьми; материнский капитал; возмещение вреда здоровью; пенсия по потере кормильца; компенсация жертвам катастроф; выплата по уходу за нетрудоспособным гражданином. Это лишь основные виды «защищённых» доходов. С полным списком можно ознакомиться здесь.



Во избежание ошибочного списания средств, например, с тезки нарушителя, в законе предусмотрели дополнительную защиту: идентифицировать личность задолжавших водителей будут с помощью данных в/у, СТС, СНИЛС или ИНН. ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН. Это должно позволить избежать путаницы. Раньше исполнительное производство возбуждали только по ФИО и дате рождения человека. Из-за этого могла возникнуть ситуация, что деньги должен один человек, а взыскать их пытаются с другого.

По закону автомобилисту дается десять дней на обжалование постановления о штрафе и 60 дней на его оплату. После этого должникам грозит арест имущества, а также отказ в праве выезда за границу. Узнать о наличии неоплаченных штрафов вы можете через онлайн-сервис «Автокод».

Новый способ списания долгов по штрафам обещают применяться только для безусловных решений, не требующих личного участия пристава. Кроме этого, в законе закрепляется возможность оспаривания решений приставов, принятых в автоматическом режиме.



Поправки дают ФССП право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника. Компании должны предоставить информацию в течение суток с момента поступления запроса (до сих пор такой нормы не было).

Система автоматического списания пока не заработала. С 20 июня 2022 года, ввели только возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия.



В тему:

Удивительные налоги и штрафы в РФ, прежние и новые

В каком случае можно получить штраф за выращивание картофеля на своём участке

Роботы могут лишить работы, а если проголодаются, могут и «человечинкой» закусить?

Новые правила: на каких основаниях теперь банк может заблокировать карту

Коррупция в России, и топ 3 известных коррупционеров

Как может осуществляться контроль за населением с помощью биометрии

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 1

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 2