Роботы могут лишить работы, а если проголодаются, могут и «человечинкой» закусить?

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2022, 18:00 Константин Куликов,

Военные создали робота, который может питаться организмами в качестве топлива.

Робот модели «Пожиратель» (EATR, Energetically Autonomous Tactical Robot). EATR произведён компаниями Cyclone Power Technologies и Robotic Technology, Проект финансируется DARPA (американское агентство Минобороны) с 2003 года. Робот способен получить энергию в любой обстановке. Биомассу он может брать из окружающей среды, а при её отсутствии (например в пустыне), он сможет работать на солнечных батареях (пока опция находится в стадии доработки). Можно сказать что это «вечный» робот, которому для идеала не хватает только способности к самостоятельному ремонту и производству себе подобных. Всеядный двигатель «EATR» можно установить на любые модели роботов, в том числе и на беспилотные летательные аппараты.

О том, что «EATR» сможет питаться, к примеру полуразложившимися трупами людей, сообщили многие СМИ (FoxNews.com, FastCompany.com и новости CNET и т.д.), и производители опубликовали специальное опровержение, с ним можно ознакомиться тут. В нём, производители робота сообщают, что пожирание трупов на поле боя противоречит 15-й статье Женевской конвенции, и их робот «абсолютный вегетарианец».

Целью проекта "Энергетически автономный тактический робот" (EATR)™ (патент подан) является разработка и демонстрация автономной роботизированной платформы, способной выполнять дальние и длительные миссии без необходимости ручной или обычной заправки топливом, что в противном случае исключало бы способность робота выполнять такие миссии. Система получает свою энергию за счет добывания пищи – участия в биологически вдохновленном, подобном организму, поведении по сбору энергии, которое эквивалентно приему пищи. Он может находить, поглощать и извлекать энергию из биомассы в окружающей среде (и других источников энергии на органической основе), а также использовать обычные и альтернативные виды топлива (такие как бензин, керосин, дизельное топливо, пропан, уголь, растительное масло и солнечная энергия), когда это необходимо. Например, около 68 килограмм растительности, может быть достаточным, для получения энергии на 160 км езды, в зависимости от обстоятельств.

В дополнение к миссиям, требующим дальнобойности и длительной выносливости, «EATR» может оказывать прямую поддержку боевым подразделениям, не требуя рабочей силы или материально-технической поддержки для дозаправки. «EATR» мог добывать собственную энергию, пока устройство отдыхало или оставалось на месте. «EATR», имеющий сверхмощную роботизированную руку и гибридный двигатель внешнего сгорания, мог бы оказывать прямую поддержку боевым подразделениям путем: переноски рюкзаков подразделения и других материальных средств (функция мула); предоставлять RSTA (Разведка, наблюдение и обнаружение целей), оружие, поддержку, эвакуацию пострадавших или транспорт; предоставление энергии, для подзарядки батарей устройств или питания центров управления.

Подробные презентации можно увидеть тут и тут.

«Вкалывают роботы, а не человек…»

В Китае разработали цифрового прокурора «SCMP». По утверждению ученых, они создали цифрового прокурора, который предъявляет обвинения с 97% точностью. Искусственный интеллект работает на основе устного описания дела. Об этом сообщает «South China Morning Post» (крупнейшая англоязычная газета Гонконга).

Новая технология уже была протестирована в народной прокуратуре района Пудун, в Шанхае. Ученые не сомневаются, что их разработка позволит снизить нагрузку для прокуроров, и это позволит им сосредоточиться на более сложных делах. Искусственный интеллект «обучался» на основе более 17 000 дел, рассмотренных с 2015 по 2020 годы. Обвинение цифрового прокурора строится на анализе тысячи характерных черт, которые его система распознает. В настоящий момент, искусственный интеллект способен предъявить обвинение по восьми самым распространенным преступлениям в Шанхае: опасное вождение, умышленное нанесение травм, мошенничество (в том числе и мошенничество с кредитными картами), организация азартных игр, воспрепятствование выполнению служебных обязанностей, воровство, а также «развязывание ссор и провоцирование неприятностей». Как сообщают учёные, в дальнейшем планируется, что цифровой прокурор сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям. Прокуроры в Китае уже используют инструмент искусственного интеллекта для оценки доказательств и оценки того, насколько подозреваемый опасен для общественности.

Роботы-штабелеукладчики.

Роботы-штабелеукладчики «Stretch» приступят к работе на складах «DHL» по всей Северной Америке уже в 2022 году. «Boston Dynamics» сообщила о заключении соглашения с «DHL Supply Chain» о поставке робота-штабелеукладчика «Stretch» на склады логистической компании по всей Северной Америке. Соглашение включает инвестиции в размере $15 млн и нацелено на автоматизацию складов в регионе.

Первый в мире робот-священник появился в Германии.

Ещё в 2017 году, Евангелическая церковь немецкого города Виттенберга разработала робота BlessU-2, который выполняет функции священника. Он состоит из металлической коробки с сенсорным экраном, двух рук на боку, головы с глазами и цифрового рта. Робот-священник желает всем посетителям храма "теплого приема", а также интересуется, желают ли те получить благословение. Затем он спрашивает у верующего какое благословение тот хочет, а после этого поднимает руки к небу и читает отрывок из Библии и произносит: "Бог благословит и защитит вас". После этого прихожанин может распечатать библейскую цитату, произнесенную роботом.

Робот-мерчандайзер (товаровед).

Ещё в 2013 году, разработчики американского университета «Carnegie Mellon» (Карнеги-Меллон), создали робота «AndyVision». Робот предназначался для работы в магазинах, и был способен сканировать полки для создания в реальном времени интерактивной карты магазина и показывать ее клиентам через большой сенсорный экран. Это позволяет покупателям не заходя в нужный отдел, проверить наличие интересующего товара и узнать информацию о нем. Кроме того, робот наделен способностью проводить инвентаризацию. Он идентифицирует каждый объект на прилавках и оповещает сотрудников магазина, если подошел срок годности товара.

Россия, наши дни…

Роботы в МФЦ. Первый робот «Promobot», ещё в июле 2020 года, стал сотрудником пермского МФЦ. Человекоподобный робот «Promobot» компании-резидента фонда "Сколково" самостоятельно принимает документы и заносит данные в информационную систему.

А в конце 2020 года, в штат приняли ещё двух роботов — Алекса и Дашу, в этот раз московского МФЦ.

В настоящее время, создана новая версия Robo-C-2. Планируется, что гиперреалистичные человекоподобные роботы из Перми будут работать в ТЦ и МФЦ.

Компания «Promobot» основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Экспортирует свою продукцию в 42 страны мира. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы «Promobot» уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле.

Робот-мерчендайзер (товаровед).

Ученые под руководством профессора Космического центра Сколтеха (Лаборатория интеллектуальной космической робототехники) Дмитрия Тетерюкова предложили метод, который позволяет строить модели, отражающие зависимость спроса от местоположения товаров и определять области откуда товары с наименьшей вероятностью купят, а также находить потерянные и перемещенные предметы. В Сколтехе разработан автономный робот «Michelle» с поддержкой технологии RFID для сети магазинов «Decathlon». Робот позволяет значительно снизить число ошибок считывания RFID-меток, обусловленных человеческим фактором, а также ускорить и удешевить процесс инвентаризации.

"Существующие решения не применимы к реальным ситуациям в розничной торговле, что может привести к неожиданной потере продаж. Предлагаемое нами решение дает исчерпывающую информацию о распределении спроса в торговом зале с помощью мобильного робота для автономной инвентаризации магазинов, в которых товары промаркированы RFID-метками. Наше исследование отличается тем, что мы оперируем большим объемом исходных данных, собранных в реальной среде", – объяснил один из разработчиков Александр Петровский.

В июле 2021 года стало известно о том, что робот-мерчендайзер «РОСНАНО» успешно прошел испытания в магазине «СпортМастер». Испытания провёл стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано». Информацию для передвижения по торговому залу или складу робот-мерчандайзер R2 Robotics получает, используя машинное зрение. Устройство делает панорамные 3D-фото, которые позволяют дистанционно оценить правильность выкладки товара в магазине, его заполненность. Робот также собирает данные о наличии товаров в торговом зале и на складах, считывая RFID-метки. Это дает возможность в любой момент проводить инвентаризацию и получать актуальную информацию о количестве товара в магазине и его местоположении в торговом зале. Таким образом, менеджер может оперативно найти товар в зале по коду.

"Роботизация ритейла - это растущий тренд отрасли, обусловленный необходимостью поддержания уровня маржинальности ритейлеров. Сервис автоматизации мерчандайзинга в офлайн-магазинах на базе автономного робота, высвобождает персонал, увеличивает скорость обработки онлайн-заявок, повышает продажи. Последние события, связанные с пандемией, дают дополнительный аргумент для внедрения роботов в ритейле", - уверен генеральный директор стартапа R2 Robotics Василий Дубас.

Робот-мерчандайзер был специально разработан с учетом особенностей рынка розничной торговли, и в любой момент может подстроиться под изменения вокруг себя: например, движение людей в торговом зале, стеклянные и зеркальные объекты, витрины и стеллажи. Он самостоятельно создает карту помещения, на которой менеджер отмечает маршрут инспектирования. Робот-мерчандайзер — неотъемлемая часть омниканальных систем, на которые в течение ближайших 3−5 лет перейдут все ведущие мировые бренды и ритейлеры.

Робот создает карту магазина используя пакет ROS VSLAM RTABMAP. Для построения карты и навигации используются данные с камеры и лидара.

По некоторым данным, разработчики сообщают, что их робот в режиме реального времени в течение суток собирает данные о размещенных в торговых залах и на складах магазинов товаров, точность инвентаризации и мерчандайзинга увеличивается до 98%.

Внедрение робота-мерчендайзера, для эксплуатации в магазине, происходит следующим образом: робота привозят в магазин; его включают и он самостоятельно создаёт карту торговых и складских площадей, а также распознаёт торговое оборудование; пока робот «осваивается», специалисты компании устанавливают в магазине док-станцию; собранные R2 данные визуализируются на картe торгового оборудования и передаются в складскую программу; закончив инвентаризацию, R2 сам возвращается на зарядную станцию.

Роботы-продавцы.

Крупнейшие торговые сети запускают новую систему покупок без продавцов, но экономисты бьют тревогу: это непременно повлечет рост безработицы. Да, не сегодня, но в перспективе нескольких лет технический прогресс может лишить работы сотни тысяч человек.

Рынок труда для этой профессии ещё в 2020 году показывал, что вакансий стало значительно больше, а желающих получить работу кассира втрое больше, чем имеющихся мест.

Ещё в 2018 году, в ростовском зоопарке заработал первый в России робот-кассир, а в сети быстрого питания робот-официантка. А с 30 октября 2020 года, роботы-официанты работают в двух кофейнях сети «Шоколадница».

Робот-журналист.

Ещё в 2015 году, Китайская инвестиционная холдинговая компания «Tencent» опубликовала свой первый бизнес-отчёт, написанный роботом, навеявший на местных журналистов страхи, что их карьера скоро подойдёт к концу. Публикация содержала около 900 иероглифов и была размещена на портале службы мгновенных сообщений компании QQ.com, которая получила широкое распространение в Китае. Как отметили некоторые журналисты, публикация написана достаточно хорошо и даже мысль не приходит, что она не написана человеком.

Китайскую медиаиндустрию всполошило известие о роботе-журналисте, который способен писать качественные новости всего за одну минуту. Dreamwriter — робот, разработанный китайским интернет-гигантом Tencent, — написал свою первую новость. Об этом сообщает портал cnBeta. Новость о росте индекса потребительских цен в Китае была опубликована на финансовом портале Tencent Finance. Для написания новости Dreamwriter использовал данные Национального статистического бюро Китая и ссылки на отчеты финансовых аналитиков. Скорость, с которой Dreamwriter справился с написанием новости, составляет всего 60 секунд.

«Tencent» не единственная компания, публикующая журналистский контент, написанный алгоритмами. «Associated Press» (Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей) через партнерство с «Automated Insights» использует искусственный интеллект, для освещения бейсбола и отчетов о доходах. Эта технология лучше всего подходит для статей, ориентированных на данные, где кто-то просто вводит цифры или статистику, а ИИ создает статью вокруг нее связный текст.

Американское издание «Los Angeles Times» обзавелось программой «Quakebot». Она подключена к Центру исследований землетрясений США, и ещё в 2014 году выдала заметку о подземных толчках в Лос-Анджелесе примерно через три минуты после того, как это произошло. Новость включала в себя все необходимые данные: точное время, магнитуду, расположение эпицентра и расстояние от него до населённых пунктов. Отмечается, что похожий алгоритм используются в «LA Times» и для написания некоторых заметок из раздела криминальной хроники...

Компания «Narrative Science» в Чикаго выдаёт, по крайней мере, с 2012 года своим подписчикам полностью готовые блоки спортивных новостей и финансовых отчётов, в том числе для таких изданий, как «Forbes», «Big Ten Network». Программное обеспечение для роботов, пишущих подобные статьи, использует алгоритмы, разработанные для сопоставления данных, поиска шаблонов и выбора цитат из источников путём перелопачивания огромного числа материалов, в том числе найденных в интернете.

Разработчик из России, Михаил Гранкин создал сервис «Порфирьевич», который умеет дописывать тексты на русском языке. Гранкин взял за основу нейросеть GPT-2 компании OpenAI – «лучшую нейросеть в своем классе».

Но стоит ли журналистам волноваться о том, что искусственный интеллект может их полностью заменить, задаются вопросом эксперты. Для работодателей преимущества роботов перед людьми очевидны: у пишущих статьи роботов нет праздников и выходных, и они никогда не срывают сроки и создают готовую, хорошо проработанную и отредактированную статью, роботы не берут отпусков, не срывают сроков, и им не нужно платить зарплату, постоянно совершенствуются (алгоритмы, по которым они работают, позволяют им учиться на своих ошибках). Скептики утверждают, что компьютеры не могут полностью заменить журналистов, и им потребуются десятки лет для того, чтобы начать выполнять креативную работу и писать глубокие аналитические материалы. Некоторые же считают, что революция в медиаиндустрии произойдет гораздо раньше. Так, в интервью журналу «Wired», Кристиан Хаммонд, основатель американской компании по генерации текстов на естественном языке «Narrative Science», утверждал, что к 2027 году более 90% новостей в США будет написано компьютерными программами.

Однако, журналистам с высоким уровнем профессионализма волноваться пока рано. Согласно текущему уровню искусственного интеллекта, роботы могут заменить только относительно стандартизированные новости, оповещения о новостях и другие жанры в написании новостей. Вот почему роботы в основном используются в спортивных и финансовых отчетах. Причина в том, что роботы еще не способны к стилям, требующим человеческого творчества.

Развивайтесь люди, и вы всегда будете востребованы…

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