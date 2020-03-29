Коронавирус 29 марта: итальянцы голодают, а в Нью-Йорке умирают каждые 17 минут

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29 марта 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 671 428 человек. Погибли 30 957 инфицированных, вылечились – 145 686. Количество случаев заболевания COVID-19 в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США – каждые три. Наряду с этим в пятницу при входе в Московский метрополитен было выявлено более 400 человек с температурой. Еще больше россиян обрадовались выходным и вышли на шашлыки. Пытаясь искоренить нашу традиционную беспечность, даем рекомендации по подготовке к карантину.

Итальянцы из-за карантина голодают . Экономическая ситуация такая, что многим реально не хватает даже на еду. «Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты; тех, у кого работы нет; армии тех, кто работает в чёрную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», – сообщают итальянские СМИ. До протестов пока не дошло, но самые отчаявшиеся пытаются выносить из магазинов продукты, не заплатив. Экономическая ситуация такая, что многим реально не хватает даже на еду. «Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты; тех, у кого работы нет; армии тех, кто работает в чёрную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», – сообщают итальянские СМИ. До протестов пока не дошло, но самые отчаявшиеся пытаются выносить из магазинов продукты, не заплатив.

В Нью-Йорке от коронавируса в среднем умирают каждые 17 минут. Задумался, но вводить его, не собирается. Интересно, сколько человек должно погибнуть, чтобы мистер президент понял всю серьезность ситуации? Экстренные службы не успевают обрабатывать поступающие вызовы. Тем не менее, на Трампа таки снизошло озарение, и он задумался о карантине.Интересно, сколько человек должно погибнуть, чтобы мистер президент понял всю серьезность ситуации?

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.

В России временно закроют границы . Железнодорожные, автомобильные, пешеходные и смешанные пункты пропуска ограничат движение с понедельника, 30 марта. Железнодорожные, автомобильные, пешеходные и смешанные пункты пропуска ограничат движение с понедельника, 30 марта.

Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская». На дверях станций наклеены стикеры, а названия теперь выглядят как «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Говорят, что это напоминание жителям столице о необходимости остаться дома на время карантина.

«Союзмультфильм» создал серию мини-роликов, в которых Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои «Простоквашино» и «Оранжевой коровы» рассказывают о том, как беречь здоровье, сохранять спокойствие, да и вообще вести себя во время пандемии. Рекомендуем включать детям на карантине, пусть и они знают кое-что о безопасности.

Когда у нас в стране объявили карантин, россияне решили, что пора выходить на шашлыки и пить беленькую. «Зафиксирован рост продаж алкоголя на 40%. Выросли продажи мангалов и мяса. Мы о чем думаем? Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жёсткие ограничительные меры!», – сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в Instagram. Мы напоминаем, что карантин – не майские праздники. Отнеситесь к необходимости самоизоляции серьезно. «Зафиксирован рост продаж алкоголя на 40%. Выросли продажи мангалов и мяса. Мы о чем думаем? Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жёсткие ограничительные меры!», – сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в Instagram.

ГОТОВИМСЯ К КАРАНТИНУ ВМЕСТЕ:

Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости .

Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе. Рассказываем.

Где погулять с детьми в период ограничительных мер?

Научное сообщество призывает опасаться, но не паниковать. «АН» узнали, как на шумихе зарабатывают деньги и когда умирают вирусы. Речь пойдет и о том, чем лечиться не надо, зачем носить маску на самом деле и какие меры предосторожности соблюдать. «АН» узнали, как на шумихе зарабатывают деньги и когда умирают вирусы. Речь пойдет и о том, чем лечиться не надо, зачем носить маску на самом деле и какие меры предосторожности соблюдать. Подробности здесь.

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