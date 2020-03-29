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Коронавирус 29 марта: итальянцы голодают, а в Нью-Йорке умирают каждые 17 минут

, 11:18 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 29 марта: итальянцы голодают, а в Нью-Йорке умирают каждые 17 минут
Фото: соцсети

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 671 428 человек. Погибли 30 957 инфицированных, вылечились – 145 686. Количество случаев заболевания COVID-19 в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США – каждые три. Наряду с этим в пятницу при входе в Московский метрополитен было выявлено более 400 человек с температурой. Еще больше россиян обрадовались выходным и вышли на шашлыки. Пытаясь искоренить нашу традиционную беспечность, даем рекомендации по подготовке к карантину. 

  • Итальянцы из-за карантина голодают. Экономическая ситуация такая, что многим реально не хватает даже на еду. «Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты; тех, у кого работы нет; армии тех, кто работает в чёрную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», – сообщают итальянские СМИ. До протестов пока не дошло, но самые отчаявшиеся пытаются выносить из магазинов продукты, не заплатив. 
  • В Нью-Йорке от коронавируса в среднем умирают каждые 17 минут. Экстренные службы не успевают обрабатывать поступающие вызовы. Тем не менее, на Трампа таки снизошло озарение, и он задумался о карантине. Задумался, но вводить его, не собирается. Интересно, сколько человек должно погибнуть, чтобы мистер президент понял всю серьезность ситуации?
  • Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса. 
  • В России временно закроют границы. Железнодорожные, автомобильные, пешеходные и смешанные пункты пропуска ограничат движение с понедельника, 30 марта. 
  • Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская». На дверях станций наклеены стикеры, а названия теперь выглядят как «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Говорят, что это напоминание жителям столице о необходимости остаться дома на время карантина. 
  • «Союзмультфильм» создал серию мини-роликов, в которых Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои «Простоквашино» и «Оранжевой коровы» рассказывают о том, как беречь здоровье, сохранять спокойствие, да и вообще вести себя во время пандемии. Рекомендуем включать детям на карантине, пусть и они знают кое-что о безопасности. 
  • Когда у нас в стране объявили карантин, россияне решили, что пора выходить на шашлыки и пить беленькую. «Зафиксирован рост продаж алкоголя на 40%. Выросли продажи мангалов и мяса. Мы о чем думаем? Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жёсткие ограничительные меры!», – сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в Instagram. Мы напоминаем, что карантин – не майские праздники. Отнеситесь к необходимости самоизоляции серьезно. 

 

  

ГОТОВИМСЯ К КАРАНТИНУ ВМЕСТЕ:

 

  • Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости.
  • Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе. Рассказываем.
  • Где погулять с детьми в период ограничительных мер?
  • Научное сообщество призывает опасаться, но не паниковать. «АН» узнали, как на шумихе зарабатывают деньги и когда умирают вирусы. Речь пойдет и о том, чем лечиться не надо, зачем носить маску на самом деле и какие меры предосторожности соблюдать. Подробности здесь.

 

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