Россияне не воспринимают карантин всерьез, а нерабочая неделя для многих - это шашлыки и алкоголь

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне восприняли «нерабочую» неделю как еще одни каникулы. А какой же отдых без весенних шашлыков и алкоголя. А потому спрос на мангалы, мясо и выписку резко возросли. Например, судя по обращению к жителям региона в Ульяновcкой области спрос на эти продукты возрос на 40%.

«Как только президент объявил о неделе карантина, зафиксирован рост продаж алкоголя на 40%. Выросли продажи мангалов и мяса. Мы о чем думаем? Друзья, это не каникулы, не пикник. Это жёсткие ограничительные меры!», - сказал Сергей Морозов в официальном аккаунте в Instagram.

Губернатор призвал жителей области серьёзно отнестись к необходимости самоизоляции, но такая обстановка не только в оном регионе России. Подмосковье превратилось в шашлычную зону, где гуляют и местные жители и приехавшие на «короновирусные каникулы» москвичи. А в магазинах наблюдается такой же ажиотаж как на майские праздники.

"Все попытки призвать русского человека остаться дома, уйти в глухую самоизоляцию, не будут услышаны. Потому что для большинства русских людей квартира – это сорокаметровый ад, в котором приходится уживаться с ненавистной тёщей/свекровью, видеть опостылевшего мужа/жену, сталкиваться с непонятными детьми, живущими своей жизнью, слышать проклятых соседей за стенкой и натыкаться взглядом на отклеившиеся обои, которые вот уже лет пять как надо подклеить",- рассуждает о карантине автор канала "Сталингулаг".