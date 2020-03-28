Неделя карантина. Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Президент страны в своем экстренном обращении к народу не объявил полного карантина в стране, но временные меры приняты – следующая неделя будет «выходной». А потому многие общественные места и магазины не будут работать. Например:

❌Магазины с бытовой техникой

❌Бани, сауны, СПА, салоны красоты

❌Автосалоны

❌Магазины косметики, таки как Рив Гош, Л’Этуаль и подобные

❌Общепиты

❌Автосервисы заканчивают заказы, новые по возможности принимать не будут

❌Банки в ТЦ

Что же будет работать?

✅Продуктовые точки и аптеки в торговых центрах

✅Магазины формата Леруа Мерлен, ОБИ и так далее

✅Рынки и ярмарки без фудкортов

✅Салоны связи

✅Шиномонтажки и мойки

✅Стоматологии по экстренной помощи без протезирования

✅Табак, алкоголь

✅Специальные магазины с детским питанием

✅Кафе на АЗС без столов

✅Ветклиники и зоомагазины

✅Гостиницы и хостелы

✅НТО - киоски и павильоны

✅Секции с товарами первой необходимости в магазинах