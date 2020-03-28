Неделя карантина. Что будет работать, а что нет на следующей «выходной» неделе

Президент страны в своем экстренном обращении к народу не объявил полного карантина в стране, но временные меры приняты – следующая неделя будет «выходной». А потому многие общественные места и магазины не будут работать. Например:
❌Магазины с бытовой техникой
❌Бани, сауны, СПА, салоны красоты
❌Автосалоны
❌Магазины косметики, таки как Рив Гош, Л’Этуаль и подобные
❌Общепиты
❌Автосервисы заканчивают заказы, новые по возможности принимать не будут
❌Банки в ТЦ
Что же будет работать?
✅Продуктовые точки и аптеки в торговых центрах
✅Магазины формата Леруа Мерлен, ОБИ и так далее
✅Рынки и ярмарки без фудкортов
✅Салоны связи
✅Шиномонтажки и мойки
✅Стоматологии по экстренной помощи без протезирования
✅Табак, алкоголь
✅Специальные магазины с детским питанием
✅Кафе на АЗС без столов
✅Ветклиники и зоомагазины
✅Гостиницы и хостелы
✅НТО - киоски и павильоны
✅Секции с товарами первой необходимости в магазинах