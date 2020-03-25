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Путин объявил нерабочую неделю, и помимо атикризисных мер, предложил серьезные изменения, повлияющие на экономику страны

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Путин объявил нерабочую неделю, и помимо атикризисных мер, предложил серьезные изменения, повлияющие на экономику страны

Президент России в экстренном сообщении к россиянам,  ввёл карантин в виде выходных дней - 28 марта - 5 апреля станут нерабочими днями в стране. Неделя будет не рабочей, но зарплата сотрудникам должна быть сохранена.

Все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически в течение шести месяцев, заявил Путин. Кроме того, президент заявил о кредитных каникулах, в том числе и по потребительским кредитам.

Кроме неотложных противоэпидемических и антикризисных мер, как выразился сам оратор, есть еще и изменения  «вдолгую», которые напрямую затронут экономику страны.

Это снижение выплат в соцстрах с зарплаты работников, чтобы создать стимул к повышению зарплаты, обложение 15% налогом дивидендов и иных доходов с ценных бумаг, выводимых на зарубежные счета  и обложение 13% налогом процентных доходов с банковских вкладов и ценных бумаг на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Первая мера — прорабочая, вторая и третья — антиэлитные, которые могут частично уровнять российских олигархов со средними и низшими слоями в отношении налогообложения личных доходов.

БИ
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