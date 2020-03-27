Новый коронавирус: чуда не будет, надо ждать вакцину

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Коронаистерика охватила весь мир после того, как ВОЗ признала вирус пандемией. Научное сообщество призывает опасаться, но не паниковать. «Аргументы недели» поговорили с ведущим научным сотрудником лаборатории биологии и индикации арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ доктором медицинских наук Виктором ЛАРИЧЕВЫМ и узнали, как на шумихе зарабатывают деньги и когда умирают вирусы.

–Распространение коронавируса большинство считает катастрофой. Как научное сообщество относится к этому информационному потоку и так ли всё страшно на самом деле?

– Учёные относятся к этой ситуации с пристальным вниманием, вирусологи всего мира бросились работать над вакциной, но паники, конечно, ни у кого нет. Мы скорее опасаемся, и это оправданно. Посмотрите, к примеру, на Италию, сказать, что всё это пустое, – нельзя. Да, новый вирус опасен, и прежде всего для пожилых людей. Статистика заболеваемости и смертности при коронавирусе показывает, что в группе риска люди старше 65 лет.

–Как повышать иммунитет пожилым и всем остальным возрастным группам?

– Так как современная медицина, особенно западная, не очень признаёт методы стимулирования иммунитета, учёные не слишком хорошо изучили его как таковой. Общие сведения есть, но конкретно, какой клон иммунных клеток активируется, что он делает и за что отвечает, чтобы бороться с вирусом, – мы не знаем. Особенно это касается новых инфекций. Поэтому говорить «давайте пить вот этот препарат, и он поможет» – неправильно.

За детей можно в принципе не волноваться. Единственная опасность в том, что они могут заразить взрослых. Если говорить об общих профилактических рекомендациях – нужно постараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, хорошо спать и не вступать в контакт с возможными заражёнными. Пока не будет разработана вакцина, нет никаких способов остановить вирус, кроме карантинных мероприятий.

–То есть о том, что чудо-средства, чеснок, водка и вся остальная народная медицина не помогут, можно заявить с уверенностью?

– Определённо. На шумихе с вирусом зарабатывают деньги. Учёные работают по-другому. Есть, например, препараты, которые предположительно действуют на вирус. Их исследуют: смотрят, убивают ли они вирус; моделируют инфекционный процесс, например, в перевиваемых линиях клеток. При этом клетки должны остаться живы. На следующем этапе смотрят, как препарат действует на человека в общем, определяют его токсичность. Именно поэтому процесс оказывается долгим, найти препарат, который не навредит, сложно.

–Говорят, что препараты против СПИДа и артрита уже спасают от коронавируса. Действительно ли альтернативные средства лечат или это совпадение?

– Достоверной информации о том, что препараты против СПИДа убивают инфекцию, нет. Да, они противовирусные, но мало того что довольно токсичные, дорогие, так ещё и помогают не всем и не на 100%. Именно поэтому учёные так широко не применяют такого рода лекарства. А препараты против артрита, вероятно, помогают уменьшить только воспаление, что, кстати, не вредно. Когда говорят, что пациента вылечили, инфекция, скорее всего, прошла сама собой. Сейчас эффективных препаратов для лечения коронавируса совершенно точно нет.

–Почти половина россиян считают, что переживать незачем и заражаться негде. Какая в нашей стране обстановка с вирусом на самом деле?

– Переживать стоит хотя бы потому, что люди, приезжающие, например, из Италии, через две недели оказываются на больничной койке. Вместе с этим паниковать не нужно, надо заботиться о себе. Не уверен, что ситуация у нас лучшая во всём мире, но санитарно-эпидемиологическая служба России – одна из лучших. У нас довольно мало случаев, это говорит о том, что она успешно работает. Тем не менее есть моменты, которые меня настораживают. Например, наша диагностика отстаёт от других стран – от Кореи, США и так далее.

–Зависит ли низкая статистика по коронавирусу в нашей стране от плохой диагностики? Могут ли скрываться данные?

– Сейчас смысла скрывать данные нет никакого, а выявить все случаи мы не можем по определению. С другой стороны, тяжёлых форм заболевания в России всё-таки очень мало. Однозначно помогают введённые государством карантинные меры. И чем жёстче они будут, тем эффективнее борьба. Посмотрите на Китай и Италию. Последние опоздали, были более лояльными и беспечными, вот к чему это привело. Там даже до сих пор непонятно, как, где и в какой момент они заражаются. Сведений о том, что это воздушно-капельный путь, недостаточно. Нужны подробности: тесный контакт или беседа? Насколько вирус вообще разлетается? Для того же гриппа это всё изучено, для коронавируса – увы, нет.

–Есть ли какая-то закономерность появления каждого нового смертоносного вируса и опаснее ли они предыдущих?

– Насчёт опасности – точно нет. Коронавирус, например, не опаснее Эболы. При Эболе минимальная летальность – 50% для всех. Здесь она намного ниже. Вся проблема в том, что этот новый вирус не изучен, хотя он и не совсем новый. У нас уже были вспышки коронавируса. Это атипичная пневмония, потом ближневосточный респираторный синдром. И смертность у них была намного выше. Новый вирус менее вирулентный, но более заразный.

–Бытует мнение, что пандемия коронавируса – это биологическое оружие. Как можно различить природную эпидемию и спланированную?

– Молекулярные биологи имеют инструменты, анализирующие геном вируса. Увидев там определённые вставки (маркеры), делают вывод, рукотворный он или нет. Что касается коронавируса – он точно природный. Скорее всего, резервуаром являются летучие мыши. Когда передача от летучих мышей к человеку и от человека к человеку прекратится, эпидемия закончится. Если не будет вакцины и лекарств, то иммунная прослойка населения так или иначе достигнет определённого уровня и инфекция остановится. Хотя и продолжит циркулировать среди животных.

–Какие меры предосторожности соблюдать, чтобы вирус исчез быстрее? Маски и антисептики помогут?

– Маски – дело необязательное, а антисептики помогут. Например, последние лет пять все говорят, что основная передача гриппа идёт через руки. Это правда. Если вы будете дезинфицировать руки постоянно, то вероятность того, что вы смоете вирус, очень велика. Маски тоже помогают, если рядом с вами чихающий или кашляющий человек. Они не задерживают вирус, но задерживают капельку жидкости, в которой этот вирус. Поэтому маска поможет, но только в случаях, если идёт разбрызгивание. Универсальное средство – самоизоляция. И можно не просто сидеть дома, а проанализировать места, в которых вы рискуете заразиться, и исключить их посещение. Хотя и это может оказаться неэффективным. В любом случае карантин и самоограничительные мероприятия – лучшее решение. И конечно, всё это в ожидании вакцины. Чуда не будет, но эпидемия сойдёт на нет сама собой. Поэтому нужно включить мозги, не лезть в лицо руками и следить, за что вы ими хватались. Паника не приведёт к выздоровлению, а рекламируемые препараты – пустая трата денег.