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В Нью-Йорке от COVID-19 умирают каждые 17 минут, и Трамп наконец задумался о карантине

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Нью-Йорке от COVID-19 умирают каждые 17 минут, и Трамп наконец задумался о карантине
Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что не исключает возможность закрытия Нью-Йорка на карантин. На сегодняшний день в городе смерть от COVID-19 фиксируют в среднем каждые 17 минут.

Сейчас в Нью-Йорке число заболевших коронавирусной инфекцией превысила 26,5 тысяч человек, а экстренные службы не успевают обрабатывать все поступающие вызовы.

«Мы рассматривает несколько вещей... Некоторые люди хотели бы видеть карантин в Нью-Йорке, потому что это место вспышки. Нью-Йорк, Нью-Джерси, может, ещё один или два штата, может, часть Коннектикута будет помещена на карантин», - сказал Трамп.

АБ

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