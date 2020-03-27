«Слишком свободная страна для закрытия». Мнение Дональда Трампа о коронавирусе

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27 марта 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Коронавирусная пандемия продолжает расширяться. Уже почти все страны мира подверглись атаке безжалостного вируса. С каждым днём заболевших становится всё больше и больше. Хотя и число выздоровевших тоже растёт. В США сейчас крайне тяжёлое положение с инфекцией Covid-19. Америка ещё никогда не знала подобного нашествия. Но тем не менее, Дональд Трамп по-прежнему сохраняет оптимизм и ни в коем случае не спешит впадать в истерику.

Он в полной уверенности, что вирус скоро победят, и пандемия навеки останется лишь в анналах истории. Порою кажется, что американский лидер как-то способен заглядывать в будущее, как знаменитая провидица Ванга.

Президент Трамп также считает, что американская экономика может пойти в сторону рецессии, и всё это на фоне коронавирусной пандемии. Ещё он уверен в «немыслимом» экономическом подъёме после окончательной победы над вирусом. Однако если поразмыслить реалистично, резкий подъём экономики после такой катастрофы возможен едва ли. На одну только борьбу тратится невероятное количество ресурсов. А уж сколько затрат нужно на изобретение вакцины и её тестирование. Эти расходы можно вполне назвать исполинскими, и это даже не будет преувеличением. 24 марта президент США уже начал заговаривать об отмене ограничений. По его словам, Америка слишком свободная страна, чтобы быть закрытой. Также он утверждал, что вспышка вируса может закончиться уже в июле или даже в начале лета.