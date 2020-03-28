Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров). В перечень таких товаров включены печатные средства массовой информации (СМИ).
Всего в списке 23 товара. Правительство составило этот перечень, выполняя Указ Президента
РФ от 25 марта "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также необходимости предупреждения распространения на территории нашей страны коронавируса.
П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,
этикетки, ценники, кассовая лента).