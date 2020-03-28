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28 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Распоряжение правительства

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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров). В перечень таких товаров включены печатные средства массовой информации (СМИ).

Всего в списке 23 товара. Правительство составило этот перечень, выполняя Указ Президента

РФ от 25 марта "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также необходимости предупреждения распространения на территории нашей страны коронавируса.

П Е Р Е Ч Е Н Ь товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе

для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные

препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

9. Оборудование электрическое

10. Кабельная продукция

11. Приборы бытовые

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

13. Предметы садово-огородные и инвентарь

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты

15. Санитарно-технические изделия

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

17. Печатные средства массовой информации

18. Спички

19. Свечи

20. Похоронные принадлежности

21. Очки, линзы и их части

22. Табачная продукция

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,

этикетки, ценники, кассовая лента).