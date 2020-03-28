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В России временно закроют границы

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России временно закроют границы
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин велел временно ограничить движение через российскую границу в связи с принимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Соответствующий документ представлен на сайте российского правительства. Отмечается, что Железнодорожные, автомобильные, пешеходные и смешанные пункты пропуска через границу временно ограничат движение с понедельника, 30 марта.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - сказано в документе.

АБ

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