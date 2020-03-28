Какие регионы России не охватил коронавирус?

Коронавирус охватил большую часть регионов страны. На сегодняшний день уже в 58 субъектах Российской Федерации есть заразившиеся COVID-19. До каких частей России инфекция до сих пор не добралась?
Сейчас больше всего зараженных в Москве. По последним данным, их количество составляет 817 человек. На втором месте Подмосковье - 85 человек. Следом идут Санкт-Петербург (37 человек), Свердловская область (24 человека) и Крым (19 человек).
Пока в 27 регионах не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19:
- Алтайский край;
- Амурская область;
- Астраханская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Еврейская АО;
- Иркутская область;
- Камчатский край;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Костромская область;
- Курская область;
- Магаданская область;
- Ненецкий АО;
- Омская область;
- Республика Адыгея;
- Республика Алтай;
- Республика Ингушетия;
- Республика Калмыкия;
- Республика Карелия;
- Республика Марий Эл;
- Республика Северная Осетия;
- Республика Тыва;
- Сахалинская область;
- Севастополь;
- Смоленская область;
- Чукотский АО;
- Ямало-Ненецкий АО.