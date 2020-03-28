Какие регионы России не охватил коронавирус?

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28 марта 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Коронавирус охватил большую часть регионов страны. На сегодняшний день уже в 58 субъектах Российской Федерации есть заразившиеся COVID-19. До каких частей России инфекция до сих пор не добралась?

Сейчас больше всего зараженных в Москве. По последним данным, их количество составляет 817 человек. На втором месте Подмосковье - 85 человек. Следом идут Санкт-Петербург (37 человек), Свердловская область (24 человека) и Крым (19 человек).

Пока в 27 регионах не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19:

- Алтайский край;

- Амурская область;

- Астраханская область;

- Владимирская область;

- Вологодская область;

- Еврейская АО;

- Иркутская область;

- Камчатский край;

- Карачаево-Черкесская Республика;

- Костромская область;

- Курская область;

- Магаданская область;

- Ненецкий АО;

- Омская область;

- Республика Адыгея;

- Республика Алтай;

- Республика Ингушетия;

- Республика Калмыкия;

- Республика Карелия;

- Республика Марий Эл;

- Республика Северная Осетия;

- Республика Тыва;

- Сахалинская область;

- Севастополь;

- Смоленская область;

- Чукотский АО;

- Ямало-Ненецкий АО.