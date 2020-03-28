В ВОЗ рассказали про безответственность москвичей

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28 марта 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призналась, что ей «стало больно» от того, как ведут себя россияне во время объявленной пандемии коронавируса COVID-19.

Вуйнович рассказала, что проехала по Москве и посмотрела на то, как жители и гости столицы соблюдают рекомендуемые меры предосторожности. По словам специалиста, многие москвичи игнорируют режим самоизоляции и не соблюдают дистанцию в два метра во время уличных прогулок.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», - пожаловалась Вуйнович.