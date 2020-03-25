В ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом

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25 марта 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что простой самоизоляции недостаточно для того, чтобы справиться с коронавирусом.

Он отметил, что благодаря карантину снижается давление на систему здравоохранения, однако таким образом нельзя справиться с инфекцией. «Сами по себе эти меры не приведут к прекращению» пандемии, подчеркнул руководитель ВОЗ. По его словам, для борьбы с коронавирусом необходимо вводить «агрессивные меры» по выявлению, лечению и изолированию всех заболевших.