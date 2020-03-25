В Москве рассказали, как будут определять нарушителей карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Москве заявили, что людей, нарушающих карантинный режим, будут определять при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Используется система видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц для выявления нарушителей режима, к которым может быть применена административная ответственность», - заявили в ведомстве.

Москвичей призвали соблюдать карантин и максимально ограничить личные контакты. Также жителям и гостям столицы советуют избегать общественных мест.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы избежать вспышки коронавируса в стране. Глава государства призвал россиян оставаться дома.