В Москве рассказали, как будут определять нарушителей карантина

В Москве заявили, что людей, нарушающих карантинный режим, будут определять при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Используется система видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц для выявления нарушителей режима, к которым может быть применена административная ответственность», - заявили в ведомстве.
Москвичей призвали соблюдать карантин и максимально ограничить личные контакты. Также жителям и гостям столицы советуют избегать общественных мест.
Ранее российский президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы избежать вспышки коронавируса в стране. Глава государства призвал россиян оставаться дома.