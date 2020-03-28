Итальянцы признались, что голодают из-за карантина

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28 марта 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Италии из-за вспышки коронавирусной инфекции сложилась отчаянная экономическая ситуация. Многие жители страны не могут найти денег даже на еду.

«Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты; тех, у кого работы нет; армии тех, кто работает вчерную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», - сообщают итальянские СМИ.

По всей стране люди жалуются на то, что не имеют денег даже на самые необходимые продукты. Отмечается, что пока не дошло до протестов, однако некоторые особенно отчаявшиеся граждане пытаются вынести из магазинов продукты, не заплатив. В этом им препятствуют сотрудники полиции и карабинеры.