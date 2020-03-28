Берлускони назвал действия России «жертвой, принесенной во имя дружбы и любви к Италии»

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28 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони отправил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В своем послании итальянский политик поблагодарил главу государства и всех россиян за оказанную Италии помощь в столь сложный период, сообщили представители Берлускони.

«Этот жест Берлускони расценил как настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам. Спасибо от всего сердца, мы это не забудем», - сказано в письме.

Ранее Россия направила в Италию несколько самолетов с врачами и медицинским оборудованием, необходимым для лечения коронавируса.