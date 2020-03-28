Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Берлускони назвал действия России «жертвой, принесенной во имя дружбы и любви к Италии»

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Берлускони назвал действия России «жертвой, принесенной во имя дружбы и любви к Италии»
Фото: pixabay.com

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони отправил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В своем послании итальянский политик поблагодарил главу государства и всех россиян за оказанную Италии помощь в столь сложный период, сообщили представители Берлускони.

«Этот жест Берлускони расценил как настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам. Спасибо от всего сердца, мы это не забудем», - сказано в письме.

Ранее Россия направила в Италию несколько самолетов с врачами и медицинским оборудованием, необходимым для лечения коронавируса.

АБ

Общество

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью