Сербия попросит помощи у России?

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26 марта 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Национальное телевидение Сербии РТС сообщило, что кабинет министров страны обратился к Российской Федерации с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно сообщению, Белград обратился к Москве с просьбой о конкретной помощи, которая может быть оказана в рамках существующего соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Отмечается, что соответствующий запрос был направлен сербским Министерством внутренних дел.