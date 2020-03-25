Посол в Италии рассказал, потребует ли Россия плату за оказанную помощь

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25 марта 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский посол в Италии Сергей Разов прокомментировал сообщения о том, что РФ потребует плату за оказанную итальянцам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Италию было отправлено 15 самолетов с медицинским оборудованием и врачами. После этого в зарубежной прессе начали появляться предположения о том, что же Россия потребует взамен.

Разов заверил, что помощь Италии является исключительно жестом доброй воли и не является предметом для торга. «С немалым удивлением прочитал сегодня в одной из авторитетных итальянских газет, что якобы значительная часть из поставленного Россией оборудования и техники не является необходимой, а наша помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями», - рассказал дипломат. Он посоветовал всем сомневающимся поинтересоваться у жителей Бергамо, насколько необходимой является российская помощь.