В Хорватии рассказали, к чему приведет стремление России помогать другим странам

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25 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Хорватии оценили помощь, которую Российская Федерация оказала Италии в борьбе с коронавирусом. По мнению хорватских СМИ, после окончания пандемии статус России в мире изменится.

Отмечается, что России удалось сдержать распространение инфекции в своей стране, а потому она имеет возможность оказывать помощь другим государствам. Также автор материала подчеркивает, что некоторые политики пытаются даже это представить в негативном свете.

«Друг помогает другу в беде, и Куба, Россия и Китай продемонстрировали, кем хотят быть. А те, кто не может с этим смириться, должны превратиться в реликт "мира вчерашнего", и в "завтрашнем мире" им места нет», - уверены в Хорватии.