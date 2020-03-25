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Коронавирус не парализует работу российских резидентур

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус не парализует работу российских резидентур

Эпидемия новой болезни быстро завоёвывает весь мир. Из-за коронавируса закрывают границы, города и страны сажают на карантин. Как в этой сложной обстановке работают разведки?

Из-за коронавируса многие теперь ходят в медицинских масках. Чем не маскировка для шпиона? Но, как считают специалисты, ни марлевая маска, ни даже респиратор не уберегут агента от внимания контрразведки. Сотрудников резидентур знают не только в лицо. Эпидемия коронавируса, наоборот, мешает работе разведчиков: во-первых, отмена массовых мероприятий не способствует встречам с источниками информации. Сейчас во многих странах закрыты стадионы, театры, рестораны. Где встречаться с агентурой?  Во-вторых, на безлюдных улицах, когда жители из-за карантина сидят дома, вышедший на задание разведчик сразу бросается в глаза. В сто раз сложнее уйти от слежки. В-третьих, кого и как вербовать? Если из-за коронавируса контакты между людьми сведены до минимума. В-четвёртых, когда закрыты границы не только между странами, но кое-где даже между отдельными городами, гораздо сложнее попасть в нужное место, на свою явку. В-пятых, разведчики – тоже живые люди. И риск заразиться у них такой же, как у всех. Порой и гораздо выше. Чтобы выполнить задание Центра, они иногда лезут в самое пекло, где не спасает никакая медицинская маска.

Но, как оптимистично считает ветеран российских спецслужб полковник в отставке Георгий Воронин, коронавирус не парализует работу российских резидентур, наоборот, разведчики помогут победить эту заразу.

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ПВ

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