Захарова прокомментировала слова о «бесполезности» российской помощи в Италии

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26 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в итальянской газете статью о том, что Российская помощь в Италии на 80% бесполезна.

Ранее в Италии заявили, что прибывшие в страну 15 самолетов с врачами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом бесполезны, а РФ таким образом пытается не помочь, а реализовать свои политические амбиции.

Захарова отметила, что источники, указанные в итальянской газете La Stampa и критикующие российскую помощь, пожелали остаться анонимными. «Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» - поинтересовалась дипломат.