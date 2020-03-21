Коронавирус 21 марта: единственный способ борьбы c инфекцией и опасность «стратегических запасов» крупы

Число зараженных коронавирусом сегодня достигло 280 574 человек. Погибли 11 538 пациентов. Вылечились – 91 106. В России режим повышенной готовности начал действовать во всех регионах. Более 36 тыс. россиян находятся под наблюдением. Между тем из-за последствий вируса в России могут закрыться 3 млн предприятий.

Полный геном коронавируса расшифрован полностью. Это поможет создать вакцину. ВОЗ сообщает о первых клинических испытаниях: «Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Но как лечат больных, не имея вакцины? Устраняют симптомы и используют поддерживающую терапию. Препараты тоже применяют. Медикам рекомендуют рибавирин. Из всего этого выходит, что единственный способ борьбы с вирусом на сегодняшний день, как и сказал бывший главный санитарный врача России Онищенко, – наш иммунитет.

За последнюю неделю Вашингтон несколько раз вводил новые санкции, связанные с Ираном. «Американская администрация гордится убийством иранских граждан на Ноуруз – наш Новый год, – написал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter. – Белый дом вывел свою кампанию по оказанию максимального давления на новый уровень бесчеловечности». По его мнению, «политика США будет покрыта позором, но Иран не будет сломлен». При этом глава иранского МИД прикрепил к посту заголовок агентства Рейтер: «США Ирану: коронавирус не спасет вас от санкций». Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.

Внуково превратился в табор.Из-за закрытия границ там живут сотни граждан Таджикистана и Узбекистана, которые не могут улететь домой. И раньше, чем через две недели не смогут. Жилье, воду и еду, конечно, никто им не предоставляет.

В Ватикане «Бог простил» всех заразившихся COVID-19 и врачей, которые борются за их жизни. В постановлении Апостольской пенитенциарии, которая дает индульгенции, говорится, что прегрешения будут отпущены зараженным католикам, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает, и рискует заразиться ради помощи ближнему. Что делать для отпущения тоже рассказали.

Более 36 тыс. россиян находятся под медконтролем из-за вируса COVID-19. «Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82439 человек, по состоянию на 20 марта 2020 под контролем остаются 36540 человек», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Запасы крупы на дому могут быть опасными. Врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева рассказала, что крупа, которая долго лежит – слеживается, увлажняется, приобретает запах и качество нездорового продукта. Кроме того, в случае неправильного хранения крупы могут стать привлекательными для грызунов и насекомых, которые откладывают там личинки.

Коронавирус поставил под сомнение возможность проведения голосования по Конституции и внес коррективы в празднование юбилея Ленина.Коммунисты перенесли праздник на 7 ноября. А общественное голосование по поправкам могут отменить, если эпидемиологическая обстановка в стране ухудшится. Астрологи, кстати, уверены, что В.В. Путин зря потревожил «дух Ленина».Для российского президента, 22 апреля – неблагоприятное число. К тому же это последний день Луны, когда быстро умирают политические действа.

Правительство запланировало ввести дистанционную продажу безрецептурных лекарств с 27 марта.

«Пугающий спам: фейки о коронавирусе». Количество новостей о коронавирусе в российских СМИ зашкаливает. COVID-19 с каждым днём пугает россиян все сильнее и сильнее. Этот страх провоцирует появление фейковых новостей, которые сеют самую настоящую панику среди населения страны.