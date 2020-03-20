Астролог: Президент зря потревожил «дух Ленина», назначив голосование на 22 апреля

Аргументы Недели → Непознанное 13+

20 марта 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин считает, что 22 апреля – неблагоприятное число для российского президента.

По его словам – это последний день Луны, когда быстро умирают политические действа. Да и небесные светила – соединение Сатурна с Плутоном – это предвестник изменений политической ситуации. И не стоило тревожить дух вождя мирового пролетариата, назначая голосование на такую дату, считает астролог.

По мнению Левина, создан прецедент, когда каждый новый президент за год-два до окончания полномочий начнет переписывать Основной закон.

Говоря о коронавирусе, астролог заявил, что нельзя поддаваться панике.

«Есть блеф, информация искажена. Кому-то это сегодня выгодно. Что касается экономики, она стабильно нестабильна. Власть помогает выжить себе, ближнему окружению, госкорпорациям», – сказал он.

Что касается курса рубля, то он, по словам астролога, продолжит падение, а «небо начинает активно проводить свой план по изменению жизни России».

Ранее Путин назначил датой общероссийского голосования по Конституции 22 апреля.