Путин назначил датой общероссийского голосования по Конституции 22 апреля

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17 марта 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте Кремля.

В минувший понедельник, 16 марта, Конституционный суд Российской Федерации признал, что закон о поправке к Основному закону соответствует Конституции. Подчеркивалось, что вышеуказанное решение судебного органа обжалованию не подлежит.