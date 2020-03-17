Путин назначил датой общероссийского голосования по Конституции 22 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте Кремля.
В минувший понедельник, 16 марта, Конституционный суд Российской Федерации признал, что закон о поправке к Основному закону соответствует Конституции. Подчеркивалось, что вышеуказанное решение судебного органа обжалованию не подлежит.
Ранее сообщалось, что общероссийский день голосования официально будет нерабочим.