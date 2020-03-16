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Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон
Фото: сайт Госдума РФ

Конституционный суд РФ вынес положительное заключение о соответствии закону о поправке в Конституцию.

Речь идет о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в основной закон поступил в КС России 14 марта после его подписания главой государства.

Тогда же Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля, который объявят нерабочим.

ДВа

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