Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 марта 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь этот закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.

Федеральный закон был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации 11 марта 2020 года, одобрен по состоянию на 14 марта 2020 года законодательными органами 85 субъектов Российской Федерации.

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» предусмотрено следующее:.

1. В Российской Федерации гарантируются уважение и защита человека труда. Государством также гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Устанавливается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Закрепляется обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год.

2. В Российской Федерации гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

3. Приоритетом государственной политики России являются дети, обеспечивается приоритет семейного воспитания. В случае если воспитание детей в семье невозможно, государство берет на себя обязанности родителей в отношении таких детей.



Также изменения в Конституцию РФ затрагивают конституционный статус Президента России. "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков. Данное требование предлагается распространить на Президента Российской Федерации, занимающего эту должность на момент вступления в силу Закона, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на тот момент", - указано в поправке.