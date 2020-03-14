Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции РФ

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14 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В. Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Совет Федерации на заседании в субботу, 14 марта, принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции Российской Федерации.

Постановление поддержали 164 сенатора. Один парламентарий проголосовал против, - передает RT.

Совфед, таким образом, утвердил положительные заключения на документ всех 85 субъектов Российской Федерации.

Парламенты всех российских регионов ранее поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. 12 марта был достигнут минимум в 57 субъектов, который позволяет направить документ в Конституционный суд для проверки указанных в нем положений. Четыре региона (Адыгея, Тува, Камчатский край, Ямало-Ненецкий округ) проголосовали за закон 13 марта.

Президентский закон о поправках в Конституцию РФ был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны пройдет 22 апреля.