Юбилей Ленина перенесли с апреля на ноябрь из-за коронавируса. Правда, самому Ленину уже всё равно

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20 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус внёс свои коррективы в празднование юбилея вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, а также поставил под сомнение возможность проведения голосования по Конституции.



Коммунисты вынуждены были перенести дату празднования юбилея с 22 апреля на 7 ноября. При этом руководство Компартии выразило своё недовольство из-за того, что голосование по Конституции назначили в день юбилея Ленина. В свою очередь, можно предположить, что коммунистов, наоборот, из Кремля попросили перенести чествование 150-летия Ульянова, чтобы оно не отвлекало от основного мероприятия.



В день рождения Ленина планировалось провести конференцию, в которой должны были участвовать коммунисты 70 государств. А на 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции Россию посетили 132 делегации из зарубежных государств.



На ноябрь запланировано проведение концертной программы, в том числе в Кремлёвском дворце, а также различные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске.



На днях глава государства Владимир Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. Но референдум может быть отменён в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России. В Центризбиркоме согласны с предложением президента о переносе дня голосования, если это будет необходимо.



